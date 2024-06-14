Ак Барс Банк стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «АК БАРС» БАНК

Проект Ак Барс Банка «Исламский банкинг» стал лауреатом Всероссийской ежегодной премии «Лучшие ESG проекты России» в категории «Равные финансовые возможности».



Банк запустил исламскую ипотеку в 2019 году. Позже были выпущены такие продукты для розничных клиентов, как исламская карта, паевой инвестиционный фонд «ЛАЛЭ», а также решение в сфере благотворительности.

В 2023 году Ак Барс Банка стал одним из первых участников эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга.

Все исламские продукты банка соответствуют нормам шариата, что подтверждено сертификатами Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.



Исламские продукты от Ак Барс Банка помогают хранить денежные средства на отдельном счёте, переводить их на благотворительность, оплачивать покупки и услуги в магазинах и интернете, соблюдая нормы ислама, а также избегая финансирования банковских операций, запрещённых шариатом.



Ак Барс Банк интегрирует принципы устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы и сферы деятельности, руководствуясь передовыми международными стандартами и тенденциями в сфере ESG-банкинга, тем самым создавая условия для улучшения качества жизни нынешних и будущих поколений.

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