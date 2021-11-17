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Ру Тат
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Экономика
17 ноября 2021  17:51

Ак Барс Банк стал лауреатом премии Frank Small Business Loans Award

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Ак Барс Банк занял второе место в номинации «Лучший клиентский путь» премии Frank Small Business Loans Award 2021.

Презентация результатов исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG «Кредитование малого бизнеса 2021» и церемония награждения победителей состоялись в Москве.  
 
«Мы активно разрабатываем и запускаем продукты и услуги, востребованные малым бизнесом, особенно в условиях пандемии. Очень приятно, что эта работа оценена нашими клиентами и вознаграждена экспертным сообществом, это подтверждает профессионализм команды и показывает, что мы на правильном пути», — отметила руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.  
 
Исследование «Кредитование малого бизнеса 2021» проводилось с августа по ноябрь 2021 года в четыре этапа: кабинетное исследование, экспертные интервью, mystery shopping с попыткой получить кредит от лица компании, клиентские интервью с владельцами микро- и малого бизнеса. Всего эксперты проанализировали продукты 35 российских банков.  
 
Одной из самых важных тенденций, которую заметили аналитики, стало то, что банки за время пандемии коронавируса научились принимать решения по кредитованию малого бизнеса онлайн. Это смогли сделать не все кредитные организации, но многие крупные игроки на этом рынке.

#ак барс банк
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