Ак Барс Банк стал двукратным лауреатом премии Loyalty Awards Russia 2022

Ак Барс Банк третий год подряд становится лауреатом премии Loyalty Awards Russia.

В этом году жюри отметило достоинства виртуальной банковской карты OneTwoTrip с кешбэком до 15%. Карта стала победителем в номинации «Лучшая кобрендинговая карта Банк – туризм». Совместный финансовый продукт Ак Барс Банка и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip ранее не раз становился победителем российских банковских премий.

За покупки по карте на счет пользователя возвращается до 15% от стоимости в виде трипкоинов — баллов программы лояльности OneTwoTrip (один трипкоин равен одному рублю), которые можно использовать для дальнейших трат на путешествия. Это один из самых высоких кешбэков в России.

Эксперты премии также отметили дебетовую карту с кешбэком в пользу бездомных животных – Teddy Food, которая победила в номинации «Лучший проект по формированию эмоциональной связи».

Карта позволяет помогать животным из приютов, совершая повседневные покупки и не прилагая дополнительных усилий. Владелец карты может контролировать поступления кешбэка и лично перечислять их в адрес понравившегося питомца на сайте teddyfood.com.

Премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году для выявления лучших в индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно в ней участвуют всемирно известные компании, представляющие свои проекты на национальные конкурсы. В России Loyalty Awards проводится с 2014 года.