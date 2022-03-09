Ак Барс Банк сообщает временные правила операций с наличной валютой

— Что будет с моим вкладом в валюте? Я смогу снять свои деньги? Да, вы можете снять всю сумму. Но с 9 марта по 9 сентября 2022 года не более 10 тысяч в долларах США, остальную сумму в рублях по рыночному курсу, определяемому на день выдачи.

— Смогу ли я снять свои деньги с валютного счёта, более 10 тысяч долларов? Да, вы можете снять средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого необходимо конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Курс рассчитывается по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Каким образом будут начисляться проценты по моему вкладу? Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Сейчас ставки в долларах и евро в Ак Барс Банке повышены до 10% годовых.

— Можно ли будет купить наличную валюту в течение срока действия временного порядка? Нет, в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

— Где можно снять валюту? Для получения наличных долларов вам необходимо обратиться в удобное для вас отделение банка.

— Как долго будут действовать временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России? ЦБ ввёл временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев — с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

— Всё, что происходит с валютой, влияет на мой счёт в рублях? Нет, ограничений по рублям нет. Все изменения касаются только валютных вкладов. По рублевым вкладам Ак Барс Банк повысил ставки до 22% годовых.

— Можно будет снять в это время другую валюту, не доллары? Для снятия доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Данный курс рассчитывается по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Могу ли я пополнять свой действующий валютный счёт? Да, вы можете пополнять действующий валютный счёт в любом объёме в отделениях банка, интернет-банке или мобильном приложении.

— Можно ли будет купить валюту безналично? Да, можно будет покупать безналичную валюту на бирже через брокерский счёт, интернет-банк или мобильное приложение Ак Барс Онлайн. Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.

— Каким образом можно будет переводить валюту на другие счета, будут ли какие-то ограничения по переводу? Можно переводить валюту безналичным способом на российские валютные счета (собственные счета и счета третьих лиц), а также на зарубежные счета третьих лиц с учетом установленных ранее правил (перевод не более 5 тыс. долларов в месяц).

— С 9 марта по 9 сентября 2022 года сумму в 10 тысяч долларов США можно получать частями или только одной суммой? Вы можете снимать сумму в размере до 10 тысяч долларов США как целиком, так и частями.