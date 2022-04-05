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Экономика
5 апреля 2022  14:45

Ак Барс Банк снизил ставку по кредитам до 11,9%

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Ак Барс Банк предлагает потребительские кредиты со страхованием по ставке от 11,9% годовых. Клиенты могут получить от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок от 13 до 84 месяцев. 
 
Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам. Приятным бонусом станет кешбэк до 3% на ежемесячные платежи по кредитам при наличии Коробки. 
 
Оформить заявку можно на сайте или в офисе банка. Предварительное решение принимается в течение пяти минут.

#ак барс банк
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