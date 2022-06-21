Ак Барс Банк снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 6,59%

Ставка по ипотеке с господдержкой в Ак Барс Банке уменьшена до 6,59%, что сопоставимо с уровнем начала 2022 года и ниже ставки, рекомендованной Правительством РФ.

Подать заявку и получить предварительное решение можно на сайте банка. Выдачи ипотечных кредитов по новой ставке начнутся после утверждения постановления правительства РФ.

Скидка на ипотеку от государственной базовой ставки предлагается при согласии на использование данных цифрового профиля гражданина и электронной регистрации сделки.

Клиенты, которые получили одобрение по предыдущим условиям, после вступления в силу постановления смогут оформить кредиты по более низкой ставке — банк снизит ставку автоматически, без необходимости повторного обращения.

Максимальный размер кредита по программе — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных регионов России. Первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.