Ак Барс Банк снижает ставку по потребительскому кредиту на 3%

С 15 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года Ак Барс Банк проводит акцию «Лучший подарок — это деньги!». Для участия в розыгрыше нужно оформить потребительский кредит со страхованием на сумму до 1 миллиона рублей.



До 4 марта 2024 года банк подведет итоги и 30 счастливчикам снизит процентную ставку на 3% на весь срок и сумму кредитования.



В Ак Барс Банке можно оформить потребительский кредит от 3,5% до 49,3% Он доступен для граждан РФ в возрасте от 21 лет до 65 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже дня 65-летия клиента), с регистрацией и официальным местом работы не менее 3 месяцев.



Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК