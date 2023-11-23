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Руc Тат
Общество 23 ноября 2023 14:54

Ак Барс Банк снижает ставку по потребительскому кредиту на 3%

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С 15 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года Ак Барс Банк проводит акцию «Лучший подарок — это деньги!». Для участия в розыгрыше нужно оформить потребительский кредит со страхованием на сумму до 1 миллиона рублей.

До 4 марта 2024 года банк подведет итоги и 30 счастливчикам снизит процентную ставку на 3% на весь срок и сумму кредитования.

В Ак Барс Банке можно оформить потребительский кредит от 3,5% до 49,3% Он доступен для граждан РФ в возрасте от 21 лет до 65 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже дня 65-летия клиента), с регистрацией и официальным местом работы не менее 3 месяцев.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК

#ак барс банк #потребительские кредиты
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