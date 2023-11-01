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Экономика 1 ноября 2023 16:45

Ак Барс Банк снижает процентную ставку на 0,3% годовых по ипотеке

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К своему 30-летию Ак Барс Банк проводит акцию «Быстрый старт — выгодный финиш» по ипотечному кредитованию и снижает процентную ставку на 0,30% годовых.

Воспользоваться скидкой могут физические лица, подавшие заявку на ипотечное кредитование и получившие ипотечный сертификат в период со 2 октября до 30 ноября 2023 года.

Для участия в акции необходимо заключить кредитный договор с банком в течение 30 календарных дней с даты получения ипотечного сертификата.

Акция распространяется на жилищные программы «Мегаполис», «Комфорт» и «Ак Барс — Бизнес».

Оформить заявку и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте и в офисах Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

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