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Ак Барс Банк снижает процентную ставку на 0,3% годовых по ипотеке
К своему 30-летию Ак Барс Банк проводит акцию «Быстрый старт — выгодный финиш» по ипотечному кредитованию и снижает процентную ставку на 0,30% годовых.
Воспользоваться скидкой могут физические лица, подавшие заявку на ипотечное кредитование и получившие ипотечный сертификат в период со 2 октября до 30 ноября 2023 года.
Для участия в акции необходимо заключить кредитный договор с банком в течение 30 календарных дней с даты получения ипотечного сертификата.
Акция распространяется на жилищные программы «Мегаполис», «Комфорт» и «Ак Барс — Бизнес».
Оформить заявку и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте и в офисах Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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