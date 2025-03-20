Ак Барс Банк разыгрывает 500 000 рублей среди держателей Карт жителя Республики Татарстан

​​Фото предоставлено пресс-службой ПАО "АК БАРС" БАНК

С лета 2023 года более 460 тысяч клиентов оформили взрослую и детскую карты жителя республики, что свидетельствует о высоком интересе к продуктам со стороны татарстанцев.

В связи с этим банк запустил акцию «Формула успеха» для держателей Карты жителя Республики Татарстан и Детской карты жителя. 500 000-й обладатель карты получит кешбэк 500 000 рублей за оплату любых покупок и услуг, а 500 пользователей карт – 1 000 рублей.

Акция продлится с 20 марта до выявления победителя. Для участия в ней нужно успеть оформить и получить Карту жителя Республики Татарстан или Детскую карту, а чтобы стать участником розыгрыша приза в размере 1 000 рублей – совершить транзакции на сумму от 10 000 рублей.

Ранее в 2024 году Ак Барс Банк уже проводил подобные акции. Победителями стали Рузалия Загидуллина, жительница Заинского района и Ольга Голубева из Набережных Челнов. Они стали 100-тысячным и 300-тысячным держателями Карты жителя Республики Татарстан и выиграли по 100 тысяч рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, до конца марта 2025 года держатели Карты жителя РТ с подключенной Коробкой банка могут воспользоваться акцией «Управляй выгодой» и получать кешбэк до 1 000 рублей в месяц при оплате проезда в общественном транспорте и коммунальных услуг.

Новые клиенты также имеют возможность возвращать до 50% от стоимости покупок на маркетплейсах по акции «Успей купить». Максимальный размер – 2 000 кешбэк-рублей в месяц.

Оформить карту можно бесплатно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.