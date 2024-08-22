Ак Барс Банк разыгрывает 300 000 рублей среди держателей карт жителя Татарстана

Ак Барс Банк запустил акцию «Юбилейный приз» для держателей Карты жителя и Детской карты жителя Республики Татарстан. 300 000-й обладатель одной из карт получит 100 000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Число пользователей карт жителя к моменту начала акции достигло — более 250 000 человек.

Среди всех клиентов — обладателей Карты жителя РТ банк также разыграет 10 сертификатов с номиналом 10 000 кешбэк-рублей на оплату проезда, а Детской карты жителя РТ — 10 сертификатов на 10 000 кешбэк-рублей на покупку спортивных товаров. Детскую карту жителя могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя РТ. Она оформляется на имя несовершеннолетнего татарстанца, а счет на имя родителя.

Для участия в акции нужно иметь карты или успеть их оформить, а также совершить транзакции на сумму от 100 рублей. Итоги подведут после определения победителей акции.

Кроме того, до конца августа по взрослой карте проходит акция — все клиенты получат кешбэк до 200 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг и 10 рублей за оплату проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан. Акция продлится до 31 августа 2024 года.

По детской карте также проходит акция — кешбэк 10% за покупки в категориях «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Боулинг». Акция действует до 31 октября 2024 года.

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