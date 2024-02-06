Ак Барс Банк разыгрывает 100 000 рублей среди новых клиентов по «Карте жителя РТ»

Фото: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк запустил розыгрыш 100 000 рублей среди клиентов «Карты жителя Республики Татарстан». С начала лета карту открыли более 90 тыс. клиентов, что говорит о высоком спросе со стороны татарстанцев.

Для участия в акции «Юбилейный держатель „Карты жителя Республики Татарстан“» необходимо оформить и получить «Карту жителя РТ» в сроки проведения конкурса. Победителем станет стотысячный обладатель «Карты жителя РТ» Ак Барс Банка.

По итогам акции клиенту подарят 100 000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг. В розыгрыше могут принять участие граждане 18 лет, проживающие на территории Республики Татарстан.

По «Карте жителя РТ» до 31 марта 2024 года проходят акции: до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг и 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.

По карте также действует реферальная программа с вознаграждением в 1500 рублей за приглашенного в банк друга, а оформившему по ссылке другу начислят 1000 рублей. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Карта бесплатная, и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.

Оформите «Карту жителя РТ» можно по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.