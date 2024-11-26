Ак Барс Банк разыгрывает 1 000 000 рублей и 10 призов по 30 000 рублей

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

Ак Барс Банк запустил акцию «Миллион ко вкладу», которая даст шанс клиентам банка стать обладателями денежных призов.



Для участия в акции необходимо открыть срочный вклад в рублях в период проведения акции с 25 ноября по 28 декабря 2024 года сроком на 3 месяца, 6 месяцев или 1 год на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей.



Главный приз — 1 миллион рублей — будет разыгран среди всех участников. Кроме того, 10 счастливчиков получат по 30 тысяч рублей.



Ак Барс Банк определит победителей 17 января 2025 года.



Узнать подробности об условиях акции можно на сайте, в ближайшем отделении или по горячей линии Ак Барс Банка.

Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК