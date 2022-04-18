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Экономика
18 апреля 2022  10:45

Ак Барс Банк расскажет бизнесу про экспорт и импорт в реалиях 2022 года

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Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по ВЭД на тему «Экспорт и импорт в реалиях 2022 года». Мероприятие пройдет 20 апреля в 11 часов по московскому времени.

Планируется обсудить следующие темы:

— изменения в таможенном оформлении экспорта/импорта товаров;
— ограничения экспорта, наложенные указом Президента РФ № 100;
— новости валютного контроля.

Спикеры — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова и эксперт АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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