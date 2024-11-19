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Ак Барс Банк проводит акцию: кешбэк за оплату ЖКХ и проезд в общественном транспорте
С начала лета 2023 года более 330 000 клиентов оформили Карту жителя Республики Татарстан, что говорит о высоком интересе среди татарстанцев.
До 31 декабря 2024 года по карте действует акция «Выгоднее с Ак Барс Банком».
По правилам акции клиенты при оплате Картой жителя РТ проезда в общественном транспорте и жилищно-коммунальных услуг получат до 1000 рублей кешбэком в зависимости от подключенной Коробки.
Так, с Коробкой «Ничего лишнего» предусмотрен кешбэк в размере 10 ₽ за каждый проезд в общественном транспорте и 10% за оплату ЖКХ, но не более 150 ₽ в месяц в каждой категории.
С Коробкой «То, что нужно» — кешбэк 10 ₽ за каждый проезд в общественном транспорте и 10% за оплату ЖКХ, но не более 300 ₽ в месяц в каждой категории.
С Коробкой «То, что хочется» — кешбэк 15 ₽ за каждый проезд в общественном транспорте и 15% за оплату ЖКХ, но не более 400 ₽ в месяц в каждой категории.
С Коробкой «Больше, чем ожидал» — кешбэк 20 ₽ за каждый проезд в общественном транспорте и 20% за оплату ЖКХ, но не более 500 ₽ в месяц в каждой категории.
Обслуживание карты бесплатное. К ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.
Карту жителя РТ Ак Барс Банка можно оформить на физическом носителе, а также в цифровом формате без визита в банк. Подробнее по ссылке.
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