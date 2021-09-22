Ак Барс Банк провел цикл встреч закрытого клуба предпринимателей «Ак Барс Лабс».

Встречи были посвящены развитию социальных сетей, бренда и e-commerce. Мероприятия прошли в офисе Ак Барс Банка «Лучше». В рамках лекций по аудиту социальных сетей участники встреч узнали о том, что дают соцсети для бизнеса, как необходимо развивать сообщества и общаться с подписчиками. Повышение узнаваемости бренда и лояльности клиентов, поиск партнеров и продвижение без бюджета — эти и другие кейсы были разобраны предпринимателями на мероприятии.

Встреча, прошедшая в формате public talk, затронула вопросы построения личного бренда. Дискуссия предпринимателей с приглашенным экспертом раскрыла вопросы значимости персонального брендинга и выделения среди конкурентов, привязка личного бренда к бренду компании, а также проблем, связанных с деформацией восприятия и искажения в социальных сетях.

Серия встреч посвящена е-commerce. Для представителей бизнеса выступили эксперты в области e-commerce, которые рассказали о специфике работы маркетплейсов, разобрали кейсы и помогли предпринимателям выстроить векторы развития бизнеса. Эксперты рассказали, как подавать свой продукт, чтобы реклама была заметной и интересной. Предпринимателей интересовали актуальные тренды в онлайн-торговле, а также какие именно форматы контента позволяют сделать клиентов своими амбассадорами.

В числе спикеров были:

основатель первого в СНГ агентства по личному бренду BAKERS Екатерина Кононова,

консультант по публичным выступлениям, сооснователь консалтинговой компании GPartners Гузель Ахметвалеева,

руководитель направления по развитию и работе с клиентами диджитал агентства BÜRO Полина Слободчикова,

руководитель отдела онлайн-репутации диджитал-агентства BÜRO Лена Филиппова,

председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлиана Гордон,

директор по продажам в СДЭК Андрей Мякин.

«Пандемийный 2020 год показал, что потребители привыкли к онлайн режиму и вряд ли откажутся от интернет-коммуникаций с брендами в соцсетях и мессенджерах. Пользователи стали ближе к бизнесу, чем раньше, а потому и работать с ними нужно более аккуратно: агрессивное продвижение уступит свое место вежливому общению и искреннему вниманию к потребностям клиента. Есть много способов и полезных механик для улучшения показателей развития соцсетей, но сами по себе они работать не будут. Нужен систематический и продуманный подход. А еще лучше — помощь специалистов, которые смогут рассказать, показать, подобрать, внедрить подходящие под ваш продукт и стратегию инструменты», — отметила идеолог клуба Эльмира Джафарова.

«Для нас самое главное, что предприниматели и представители бизнеса сами формируют темы и повестки мероприятий. Кому как не бизнесу знать свои проблемы и востребованность обучающих встреч. Клуб предпринимателей „Ак Барс Лабс“ предоставляет участникам наших встреч возможности для изменения ситуации. Наша задача — не столько научить предпринимателей, сколько правильно организовать взаимодействие с нужной им аудиторией, чтобы наши партнеры получали выгоду от таких встреч», — подчеркнула она.

Членство в клубе «Ак Барс Лабс» поможет получить внешний аудит бизнеса, найти партнеров и клиентов, смоделировать ситуации и перспективы в формате бизнес-игр. Получить доступ к закрытому клубу можно по ссылке — https://go.akbars.ru/labs.