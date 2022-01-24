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Экономика
24 января 2022  12:20

Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-семинар по валютному законодательству

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Ак Барс Банк приглашает на онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности бизнеса на тему «Валютное законодательство: что нового?». Мероприятие пройдет 27 января в 11 часов.

Планируется обсудить отмену репатриации, ограничения в использовании иностранных электронных кошельков, а также проекты по изменению валютного регулирования в 2022 году.

Спикером выступит эксперт Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

Принять участие в семинаре можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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