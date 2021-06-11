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11 июня 2021  16:37

Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн мастер-класс по Incoterms 2020

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Бесплатный онлайн мастер-класс по Incoterms 2020 от Ак Барс Банка и Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан пройдет 17 июня в 11 часов.

Спикер мастер-класса — арбитр международного арбитражного суда, советник по внешнеторговому и международному частному праву Торгово-промышленной палаты РТ Олег Еливанов. Модератором выступит эксперт Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

На мероприятии планируется обсудить изменения в правилах Incoterms 2020, особенности применения терминов, практику рассмотрения споров по международным торговым сделкам, а также как Incoterms 2020 определяют экономику контракта.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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