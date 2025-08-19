Ак Барс Банк продолжает выгодную акцию для владельцев кредитных карт

Новые клиенты Ак Барс Банка могут оформить кредитную карту с повышенным кешбэком до 30% в рамках акции «Собери весь кешбэк».

Чтобы стать участником акции, необходимо в срок до 30 сентября 2025 года быть держателем карты «Ак Барс карта Кредитная 115 дней» и совершить операцию по оплате товаров, работ или услуг с использованием денежных средств на карте.

По условиям акции банк возвращает часть потраченных средств: в первый месяц – 10%, во второй – 20%, а в третий – 30%. При этом максимальная сумма возврата составляет 500 кешбэк-рублей в первый месяц, 1000 кешбэк-рублей – во второй и 1500 кешбэк-рублей – в третий.

Кредитная карта выдается сроком до 5 лет с лимитом от 10 тысяч до 1 млн рублей. Льготный период на покупки составляет 115 дней.

Также держатели карты могут получить кешбэк 5% в трех категориях покупок: магазины одежды и обуви, развлечения, кафе быстрого питания. Во всех остальных случаях возвращается 1%. Максимальная сумма возврата составляет 3000 бонусов ежемесячно.

Оформить карту могут граждане России в возрасте от 18 до 62 лет, зарегистрированные в регионах присутствия банка и имеющие стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев.

Акция продлится до 30 сентября 2025 года.

Узнать все условия использования «Ак Барс карта Кредитная 115 дней» и подать заявку на ее оформление можно на сайте банка, через мобильное приложение или в отделениях Ак Барс Банка.

