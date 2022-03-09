Ак Барс Банк продлит срок действия карт до 2030 года

Ак Барс Банк продлит срок действия карт платёжных систем Visa, Mastercard и «Мир» до 2030 года. Автоматическая пролонгация будет применена и к корпоративным картам. Подробности использования карт с истекшим сроком действия будут размещены на сайте.

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard с 10 марта продолжат работать только в России, но для них не будут работать платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Кошелек Pay.

Для проведения операций за границей Ак Барс Банк прорабатывает вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы UnionPay, в том числе выпуск кобейджинговых карт Мир-UnionPay.

Кроме того, с 1 марта 2022 года Ак Барс Банк повысил ставки на остаток средств на ряд дебетовых карт до 10% годовых.