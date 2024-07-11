Ак Барс Банк продлевает акцию по Карте жителя РТ: скидки на проезд и на оплату ЖКХ

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

С начала лета 2023 года более 200 000 клиентов оформили Карту жителя Республики Татарстан, что говорит о высоком спросе среди татарстанцев. Поэтому банк решил продлить акцию «Выгоднее с Ак Барс Банком» до 31 августа 2024 года.



Совершая оплату на территории Татарстана Картой жителя, клиенты получают 10* рублей за каждый проезд в общественном транспорте и 10%** за платеж по ЖКХ кешбэк-рублями.



Карта бесплатная и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. К карте можно при желании подключить Коробку, которая дает надбавку по вкладам и повышенный кешбэк.

Карту жителя РТ можно оформить на физическом носителе, а также в цифровом виде без визита в банк.

*/** До 200 руб. в месяц в каждом расчетном периоде для новых и действующих клиентов банка.

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