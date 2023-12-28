Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ак Барс Банк продлит акцию по Карте Жителя РТ с кэшбэком за ЖКХ и проезд
С начала лета 2023 года более 70 000 клиентов оформили Карту жителя Республики Татарстан. Это говорит о том, что карта пользуется спросом со стороны татарстанцев. Поэтому банк решил продлить акцию «Выгоднее с Ак Барс Банком» до 31 марта 2024 года.
По Карте жителя РТ продлеваются акции:
— 10% кэшбэк до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг;
— 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.
Также по Карте жителя РТ с 27 декабря 2023 года размер вознаграждения за рекомендацию повышен до 1500 рублей. Для участия в программе приглашенный друг не должен быть клиентом банка на протяжении трех месяцев до оформления карты.
Чтобы воспользоваться акцией необходимо поделиться реферальной ссылкой в разделе «Награда за дружбу» мобильного приложения банка, а другу оформить Карту жителя Республики Татарстан и совершить покупку с карты на сумму 1 000 рублей или более.
Карта жителя РТ бесплатна и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45,5% у партнеров банка.
Оформить Карту жителя РТ по ссылке. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»