Ак Барс Банк продлит акцию по Карте Жителя РТ с кэшбэком за ЖКХ и проезд

Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

С начала лета 2023 года более 70 000 клиентов оформили Карту жителя Республики Татарстан. Это говорит о том, что карта пользуется спросом со стороны татарстанцев. Поэтому банк решил продлить акцию «Выгоднее с Ак Барс Банком» до 31 марта 2024 года.



По Карте жителя РТ продлеваются акции:



— 10% кэшбэк до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг;



— 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.



Также по Карте жителя РТ с 27 декабря 2023 года размер вознаграждения за рекомендацию повышен до 1500 рублей. Для участия в программе приглашенный друг не должен быть клиентом банка на протяжении трех месяцев до оформления карты.



Чтобы воспользоваться акцией необходимо поделиться реферальной ссылкой в разделе «Награда за дружбу» мобильного приложения банка, а другу оформить Карту жителя Республики Татарстан и совершить покупку с карты на сумму 1 000 рублей или более.



Карта жителя РТ бесплатна и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45,5% у партнеров банка.



Оформить Карту жителя РТ по ссылке. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК