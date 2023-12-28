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Общество 28 декабря 2023 16:31

Ак Барс Банк продлит акцию по Карте Жителя РТ с кэшбэком за ЖКХ и проезд

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Ак Барс Банк продлит акцию по Карте Жителя РТ с кэшбэком за ЖКХ и проезд
Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

С начала лета 2023 года более 70 000 клиентов оформили Карту жителя Республики Татарстан. Это говорит о том, что карта пользуется спросом со стороны татарстанцев. Поэтому банк решил продлить акцию «Выгоднее с Ак Барс Банком» до 31 марта 2024 года.

По Карте жителя РТ продлеваются акции:

— 10% кэшбэк до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг;

— 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.

Также по Карте жителя РТ с 27 декабря 2023 года размер вознаграждения за рекомендацию повышен до 1500 рублей. Для участия в программе приглашенный друг не должен быть клиентом банка на протяжении трех месяцев до оформления карты.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо поделиться реферальной ссылкой в разделе «Награда за дружбу» мобильного приложения банка, а другу оформить Карту жителя Республики Татарстан и совершить покупку с карты на сумму 1 000 рублей или более.

Карта жителя РТ бесплатна и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45,5% у партнеров банка.

Оформить Карту жителя РТ по ссылке. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК

#ак барс банк
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