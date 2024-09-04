Ак Барс Банк продлил акцию по Карте жителя РТ: скидка на проезд и оплату ЖКХ

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

С прошлого года Карту жителя Республики Татарстан открыли более 260 000 клиентов, что говорит о высоком спросе со стороны татарстанцев. Поэтому Ак Барс Банк продлевает акцию «Выгоднее с Ак Барс Банком» еще на один месяц – до 30 сентября 2024 года.

Совершая оплату на территории Татарстана Картой жителя, клиенты получают 10* рублей за каждый проезд в общественном транспорте и 10**% за платеж по ЖКХ кешбэк-рублями.

Кроме того, по карте проходит акция «Юбилейный приз» для держателей Детской карты жителя и Карты жителя Республики Татарстан. По итогам акции 300 000-ый обладатель Карты жителя РТ получит 100 000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Среди всех клиентов — обладателей Карты жителя РТ банк также разыграет 10 сертификатов с номиналом 10 000 кешбэк-рублей на оплату проезда, а Детской карты жителя РТ — 10 сертификатов на 10 000 кешбэк-рублей на покупку спортивных товаров. Детскую карту жителя могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя РТ. Она оформляется на имя несовершеннолетнего татарстанца, а счет на имя родителя.

Для участия в акции нужно иметь карты или успеть их оформить, а также совершить транзакции на сумму от 100 рублей. Итоги подведут после определения победителей акции.

Карта жителя РТ — бесплатная и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. К карте можно подключить Коробку, которая дает надбавку по вкладам и повышенный кешбэк.

Карту можно оформить на физическом носителе, а также в цифровом виде без визита в банк.

*/ **До 200 руб. в месяц в каждом расчетном периоде для новых и действующих клиентов банка.

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