Ак Барс Банк продлевает вклад «Снежная зима» со ставкой до 16% годовых

Ак Барс Банк продлевает условия по акционному вкладу «Снежная зима» с максимально возможной процентной ставкой до 16% годовых. Депозит можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Напомним, что размер ставки зависит от срока вклада и надбавок. Например, открыв вклад с Коробкой «Больше, чем ожидал» на шесть месяцев, новые клиенты получат ставку 16% годовых, для действующих клиентов — 14,5%.

Открыть вклад можно до 20 февраля 2024 года в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.