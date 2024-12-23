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Ак Барс Банк приглашает татарстанцев на каток за 1 рубль
Второй год подряд Ак Барс Банк совместно со стадионом «Ак Барс Арена» проводит акцию — вход на каток за 1 рубль при оплате Картой жителя Республики Татарстан и Детской картой. Подойдет как пластиковая, так и виртуальная карта.
За 1 рубль участники акции смогут пройти на каток и арендовать коньки при наличии свободного размера.
Акция действует до 28 февраля 2025 года.
На сегодняшний день уже оформлено более 460 тыс. карт, что говорит о большом интересе жителей республики.
Кроме того, держатели карты жителя Республики Татарстан могут получить до 1 000 рублей кешбэка за оплату коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, а по детской карте жителя РТ — до 2 000 рублей кешбэка за покупки на маркетплейсах.
Оформить карты можно онлайн, без посещения офиса или в мобильном приложении банка.
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