Ак Барс Банк приглашает татарстанцев на каток за 1 рубль

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

Второй год подряд Ак Барс Банк совместно со стадионом «Ак Барс Арена» проводит акцию — вход на каток за 1 рубль при оплате Картой жителя Республики Татарстан и Детской картой. Подойдет как пластиковая, так и виртуальная карта.

За 1 рубль участники акции смогут пройти на каток и арендовать коньки при наличии свободного размера.

Акция действует до 28 февраля 2025 года.

На сегодняшний день уже оформлено более 460 тыс. карт, что говорит о большом интересе жителей республики.

Кроме того, держатели карты жителя Республики Татарстан могут получить до 1 000 рублей кешбэка за оплату коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, а по детской карте жителя РТ — до 2 000 рублей кешбэка за покупки на маркетплейсах.

Оформить карты можно онлайн, без посещения офиса или в мобильном приложении банка.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК