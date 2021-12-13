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Экономика
13 декабря 2021  12:50

Ак Барс Банк приглашает предпринимателей на вебинар по факторингу 

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Ак Барс Банк организует онлайн-трансляцию, посвященную факторинговому обслуживанию. Мероприятие для предпринимателей пройдет 17 декабря в 10 часов. 

На вебинаре планируется обсудить тенденции развития факторинга в России, преимущества факторингового обслуживания в Ак Барс Банке, а также подробно разобрать продуктовую линейку и принципы взаимодействия с крупными дебиторами и ритейлом. 

Спикерами выступят эксперты управления цифрового факторинга Ак Барс Банка: начальник управления Алексей Дробот, начальник отдела продаж Павел Волков и руководитель направления по работе с ключевыми дебиторами Павел Титков. 

Принять бесплатное участие в вебинаре может любой желающий. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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