Ак Барс Банк приглашает предпринимателей на вебинар по факторингу 

Ак Барс Банк организует онлайн-трансляцию, посвященную факторинговому обслуживанию. Мероприятие для предпринимателей пройдет 17 декабря в 10 часов.

На вебинаре планируется обсудить тенденции развития факторинга в России, преимущества факторингового обслуживания в Ак Барс Банке, а также подробно разобрать продуктовую линейку и принципы взаимодействия с крупными дебиторами и ритейлом.

Спикерами выступят эксперты управления цифрового факторинга Ак Барс Банка: начальник управления Алексей Дробот, начальник отдела продаж Павел Волков и руководитель направления по работе с ключевыми дебиторами Павел Титков.

Принять бесплатное участие в вебинаре может любой желающий. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.