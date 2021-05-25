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Ру Тат
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25 мая 2021  10:55

Ак Барс Банк приглашает на бесплатный онлайн-семинар по валютному законадательству

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Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности бизнеса «Предупрежден — значит вооружен. Нарушения валютного законодательства». Мероприятие пройдет 27 мая в 11.00.

На вебинаре планируется обсудить, что является нарушением валютного законодательства, какие нюансы исполнения требований о репатриации валюты, а также какие меры ответственности предусмотрены за нарушения и инструменты управления этим риском.

Спикерами выступят эксперты Ак Барс Банка по ВЭД — Наталья Шаламова и Лилия Хамитова.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

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