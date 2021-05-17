Ак Барс Банк приглашает Fintech-стартапы на онлайн питч-сессию

Питч-сессия проектов Fintech — первое событие всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд.

Мероприятие пройдет в формате онлайн 27 мая 2021 года. Анкету на участие можно заполнить на сайте мероприятия до 23 мая.

К участию приглашаются стартап-проекты по ряду направлений.

1. Устойчивое развитие (ESG):

достижение ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (SD-KPI 2016-2021);

упрощение сбора и систематизации информации для формирования отчета об устойчивом развитии;

банковские продукты в сфере устойчивого развития.

2. Research Tools:

User Experience — улучшение опыта пользователей цифровых каналов банка;

Customer experience — улучшение опыта взаимодействия с сервисами банка;

Prospect experience — улучшение опыта взаимодействия потенциальных клиентов банка;

Human Experience — оценка влияния банка на качество жизни жителей Республики Татарстан и РФ.

3. RiskTech:

Автоматическая оценка ИЖС;

дообогащение клиентских данных для задач скоринга;

сегментация клиентов для лучшего предложения на основе дообогащенных данных.

Подробнее с требованиями к решениям по каждому из направлений можно ознакомиться на сайте мероприятия.

К участию в мероприятии приглашаются команды, которые имеют работающий продукт и сформированную команду. Эксперты Ак Барс Банка отберут до 20 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии.

Лучшим проектам Ак Барс Банк предложит компенсацию расходов в размере до 500 тыс. рублей на проведение пилотного внедрения. Команды также получат экспертную и менторскую поддержку, возможность получить доступ к инфраструктуре и каналам продаж банка, возможность масштабировать решение после успешного пилотного внедрения, а также фирменный мерч Ак Барс Банка.

Лучшие по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021-го, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей.

Питч-сессии и хакатоны Digital Superhero 2021 будут проходить с мая по сентябрь 2021 года и затронут целый ряд областей применения ИТ: кибербезопасность, fintech, сервисы для бизнеса и госучреждений и другие. Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие отобранные проекты в рамках всего ИТ-марафона Digital Superhero 2021.

ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.