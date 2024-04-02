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В Ак Барс Банке акция: по Карте жителя РТ скидки на проезд, за оплату детсадов и ЖКХ
По Карте жителя Республики Татарстан Ак Барс Банк запустил акцию «Выгода в ваших руках». Теперь совершая оплату картой, татарстанцы смогут получить 10* рублей за каждый проезд в общественном транспорте, 10%** за ЖКХ и 10%*** за оплату услуг детских садов. Акция действует до 30 июня 2024 года.
Также по карте действует акция — 300 рублей за перевод стипендии. Срок проведения акции — до 31 мая 2024 года.
Карта жителя РТ — бесплатная и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. К карте можно подключить Коробку, которая дает надбавку по вкладам и повышенный кешбэк.
Карта доступна для заказа на физическом носителе, так и в цифровом виде без визита в банк. Оформить карту можно по ссылке.
*300 рублей в месяц в каждом расчетном периоде для новых клиентов банка; 200 рублей в месяц в каждом расчетном периоде для действующих клиентов банка.
**Не более 300 рублей за месяц.
*** Не более 300 рублей за месяц. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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