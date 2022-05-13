Ак Барс Банк предлагает ставку до 8,29% по льготной ипотеке с господдержкой

Ак Барс Банк снизил ставки по льготной ипотеке с господдержкой до 8,29%. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов, в том числе Татарстана, — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15,01%.



По всем ранее одобренным и поступившим заявкам будут применяться новые условия.



По программе семейной ипотеки ставка составляет 5,59%, минимальный первоначальный взнос — от 15,01% на срок от одного года до 30 лет. Семейной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года.



Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на кредит по сниженной ставке можно на сайте банка.