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Экономика
13 мая 2022  13:40

Ак Барс Банк предлагает ставку до 8,29% по льготной ипотеке с господдержкой

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Ак Барс Банк снизил ставки по льготной ипотеке с господдержкой до 8,29%. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов, в том числе Татарстана, — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15,01%. 
 
По всем ранее одобренным и поступившим заявкам будут применяться новые условия.
 
По программе семейной ипотеки ставка составляет 5,59%, минимальный первоначальный взнос — от 15,01% на срок от одного года до 30 лет. Семейной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года.
 
Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на кредит по сниженной ставке можно на сайте банка.

#ак барс банк
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