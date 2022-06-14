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Ру Тат
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Экономика
14 июня 2022  13:30

Ак Барс Банк предлагает кредиты наличными по ставке от 5,9%

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Ак Барс Банк снизил ставку по потребительским кредитам. Оформить кредит наличными теперь можно по ставке от 5,9% годовых со страхованием. Максимальная сумма кредита – 2 млн рублей, срок кредитования – от 13 месяцев до 7 лет. 

Клиенты банка могут выбрать дату ежемесячного платежа. Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам. 

Оформить заявку можно на сайте или в офисе банка. Предварительное решение принимается в течение 5 минут.

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