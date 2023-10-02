Ак Барс Банк поздравляет с Международным днем пожилого человека

Первого октября в России отмечают Международный день пожилого человека. В честь праздника Ак Барс Банк совместно с Союзом пенсионеров России по РТ провел мероприятие «День мудрости», которое состоялось в Корпоративном университете банка.

Пенсионеров поздравили и пожелали им крепкого здоровья, долголетия и гармонии директор Корпоративного университета Ак Барс Банка Аида Алимова, заместитель Управляющего отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Сергей Шашуров и заместитель председателя Союза пенсионеров России по РТ Гузель Минкина.

Для пенсионеров были организованы праздничный концерт, фуршет и мастер-классы на тему «Развитие памяти» и «Позитивное мышление».

Ак Барс Банк уделяет старшему поколению большое внимание — проводит адресные мероприятия, акции и предоставляет скидки на обслуживание. Более 78 тыс. пенсионеров получают пенсию в Ак Барс Банке.



Для людей пенсионного возраста в банке действует акция «Забота с уважением» — 5% кешбэка по категориям аптеки. Максимальная сумма вознаграждения — 500 рублей. Одно из условий — поступление пенсии на карту Ак Барс Банка.

Акция продлится до 29 февраля 2024 года. Подробнее об условиях акции по ссылке.

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