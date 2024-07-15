Ак Барс Банк повысил ставку по вкладу «Яркое настроение» до 19% годовых

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

Клиенты Ак Барс Банка могут получить до 19% годовых по вкладу «Яркое настроение». Теперь депозит доступен не только на полгода, но и на 3 месяца. Ставка будет зависеть от срока размещения и Коробки клиента.



Для новых клиентов* действует надбавка к процентной ставке: 2,75% при открытии вклада на три месяца, 3% годовых — на полгода. Например, если открыть вклад на 3 месяца с Коробкой «Больше, чем ожидал», новые клиенты получат 19% годовых, а действующие — 16,25%.



Максимальная сумма размещения на 3 месяца — 100 тыс. рублей, на полгода — 500 тыс. рублей.



Возможность пополнения и частичного снятия средств не предусмотрена. Клиент может иметь только один вклад «Яркое настроение» на каждый срок.



Также Ак Барс Банк увеличил процентную ставку по вкладу «Акционный» до 17% годовых. Его можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 10 тыс. до 5 млн рублей. Так, при открытии вклада с Коробкой «Больше, чем ожидал» на полгода новые клиенты получат ставку 17% годовых, а действующие — 16,25%.



Открыть вклады можно до 28 августа 2024 года в мобильном приложении, интернет-банке Ак Барс Онлайн и в отделении Ак Барс Банка.



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