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Ак Барс Банк повышает ставку по вкладу «Яркое настояние» до 18% годовых
С 28 мая 2024 года ставка по вкладу «Яркое настроение» увеличилась до 18% годовых. Депозит по этой ставке можно открыть на срок 6 месяцев и на сумму от 10 000 до 100 000 рублей.
Для новых клиентов* к процентной ставке предусматривается надбавка + 3% годовых. Так, минимальная процентная ставка по вкладу составляет 14,75% годовых, с надбавкой за Коробку** «Больше, чем ожидал» 15% годовых, а для новых клиентов – 18% годовых.
Также Ак Барс Банк запустил еще один вклад «Акционный» с максимально возможной ставкой – 16,5% годовых. Его можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей. Размер ставки зависит от срока вклада и Коробки.
Например, открыв вклад с Коробкой «Больше, чем ожидал» на 6 месяцев, новые клиенты получат ставку 16,5% годовых.
Депозиты не предусматривают возможность пополнения и частичного снятия средств.
Открыть вклады можно до 2 июля 2024 года в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка.
*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора
срочного вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней Договоров срочных
вкладов (за исключением вклада «Яркое настроение», оформленного с 28.05.2024 или вклада «Акционный») и/или Договоров текущих счетов категории «Доходный».
** Коробка — комплекс (пакет) продуктов и
услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки, состоящий из Условий, Тарифов и заявления на
подключение Коробки Ак Барс Банка. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте банка в cети Интернет и/или в Системе Ак Барс Онлайн и/или в информационном
пространстве структурных подразделений банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.
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