Ак Барс Банк повышает ставку по вкладу «Яркое настояние» до 18% годовых

Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

С 28 мая 2024 года ставка по вкладу «Яркое настроение» увеличилась до 18% годовых. Депозит по этой ставке можно открыть на срок 6 месяцев и на сумму от 10 000 до 100 000 рублей.



Для новых клиентов* к процентной ставке предусматривается надбавка + 3% годовых. Так, минимальная процентная ставка по вкладу составляет 14,75% годовых, с надбавкой за Коробку** «Больше, чем ожидал» 15% годовых, а для новых клиентов – 18% годовых.



Также Ак Барс Банк запустил еще один вклад «Акционный» с максимально возможной ставкой – 16,5% годовых. Его можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей. Размер ставки зависит от срока вклада и Коробки.

Например, открыв вклад с Коробкой «Больше, чем ожидал» на 6 месяцев, новые клиенты получат ставку 16,5% годовых.



Депозиты не предусматривают возможность пополнения и частичного снятия средств.



Открыть вклады можно до 2 июля 2024 года в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка.





*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора

срочного вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней Договоров срочных

вкладов (за исключением вклада «Яркое настроение», оформленного с 28.05.2024 или вклада «Акционный») и/или Договоров текущих счетов категории «Доходный».



** Коробка — комплекс (пакет) продуктов и

услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки, состоящий из Условий, Тарифов и заявления на

подключение Коробки Ак Барс Банка. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте банка в cети Интернет и/или в Системе Ак Барс Онлайн и/или в информационном

пространстве структурных подразделений банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.

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