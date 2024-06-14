Ак Барс Банк повышает ставки по накопительному счету «Доходный» до 18% годовых

С 14 июня 2024 года банк увеличивает ставки по накопительному счету «Доходный» до 18% годовых.

Счет разрешается пополнять на любую сумму, снимать средства возможно без ограничений, а проценты будут начисляться исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств. Процентная ставка зависит от размещенной на счете суммы и дополнительных надбавок.

Для новых клиентов предусмотрена приветственная надбавка 4,5% годовых, которая действует в течение первых двух месяцев. Так, например, если у клиента на счете будет сумма от 500 000 до 1 000 000 рублей с Коробкой «Больше, чем ожидал», ставка составит 18% годовых, при размещении от 100 000 до 500 000 рублей – 15,7% годовых, от 1 000 000 до 10 000 000 рублей – 16% годовых.

Открыть счет можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении банка.

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