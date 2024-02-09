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Ак Барс Банк повышает ставки по накопительному счету «Доходный» до 16% годовых
Зарабатывать с Ак Барс Банком стало еще проще. С 9 февраля 2024 года банк повысил ставки по накопительному счету «Доходный» – до 16% годовых. Его можно пополнить на любую сумму и снимать без ограничений. Процентная ставка счета будет зависеть от размещенной суммы на счете и дополнительных надбавок.
Для новых клиентов теперь предусмотрена надбавка – 3%. Например, если у клиента на счете будет сумма от 500 000 до 1 000 000 рублей с Коробкой «Больше, чем ожидал», ставка составит – 16% годовых, а при размещении средств от 10 000 до 50 000 рублей – 13% годовых.
Открыть счет можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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