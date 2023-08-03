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Ак Барс Банк повышает процентные ставки по вкладам на 0,7%
С 31 июля хранить денежные средства на рублевых вкладах Ак Барс Банка стало выгоднее, процентная ставка по ним выросла — на 0,7 %.
В Ак Барс Банке можно открыть четыре вклада: «Просто накопить», «Просто поймать момент», «Просто управлять» и акционный вклад «Летний бриз».
Вклад «Летний бриз» можно открыть до 18 августа 2023 года на срок от 181 до 1 100 дней с процентной ставкой от 7,1% до 10,8% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада — от 10 тысяч рублей.
Полные условия по вкладам по ссылке.
Открыть вклад можно в мобильном приложении, интернет-банке и в отделениях Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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