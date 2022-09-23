Ак Барс Банк подвел итоги секции «Экосистема финтех» форума Kazan Digital Week

В Татарстане завершился международный форум Kazan Digital Week — 2022, официальным партнером которого выступил Ак Барс Банк. Торжественное закрытие деловой программы прошло сегодня в выставочном центре «Казань Экспо».

На закрытии форума выступил заместитель Председателя Правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты. Он поблагодарил Правительство Российской Федерации и Республики Татарстан за стимулирование развития цифровых технологий в стране и регионе и поддержку форума, всех участников — за активную работу, а оргкомитет — за высокий уровень организации масштабного мероприятия.

«От имени Ак Банк Банка выражаю надежду, что с каждым годом Kazan Digital Week будет расширять свои географические и отраслевые горизонты, и мы увидим на полях форума еще больше участников и ярких спикеров», — отметил Мераб Гогичаты.

Секция «Экосистема финтех», организованная банком, объединила более 50 спикеров, в том числе представителей Банка России, Ассоциации Финтех, Национальной системы платежных карт, рейтинговых агентств и международных компаний. Участники секции обсудили перспективы перехода на цифровой рубль, клиентский опыт, новые платежные системы, кибербезопасность и другие темы.

Большой интерес аудитории вызвала дискуссия об интеграции принципов устойчивого развития в компаниях и банках. Эксперты рассуждали о глобальном статусе ESG-повестки, векторе движения российского устойчивого развития, а также взаимовлиянии на бизнес и регуляторику.

Кроме того, банк представил несколько технологичных решений на выставке форума. Среди них — эквайринг с телефона для бесконтактной оплаты покупок и услуг, а также сервис «Видеобанкир» для консультирования клиентов банка по видеосвязи.

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