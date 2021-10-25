Ак Барс Банк подписал соглашения с крупнейшими игроками сферы e-commerce

Сегодня Ак Барс Банк подписал соглашения о сотрудничестве с маркетплейсами Wildberries и KazanExpress, а также логистическими компаниями PickPoint, DPD и «Деловые Линии». Церемонии подписания прошли на Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам в Казани.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере электронной коммерции — создании дополнительных условий для расширения деловых отношений в онлайн-торговле и поддержке экспорта товаров, произведенных на территории Российской Федерации.

«В развитии рынка электронной коммерции банк видит самые широкие перспективы. По оценкам экспертов, объем рынка e-commerce в России в 2020 году составил 2,7 трлн рублей, по прогнозам к 2025 году он может достичь 11 трлн. Безусловно, эти цифры не могут не впечатлять. Вслед за рынком интернет-торговли развивается и финансовый инструментарий для бизнеса в сфере электронной коммерции. И здесь Ак Барс Банк готов предложить новые финансовые возможности», — отмечает руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

«Wildberries развивает сервисы с широким кругом партнеров, благодаря чему совместно мы можем улучшать онлайн-платформу для продавцов и покупателей. Около 90% наших продавцов — представители малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с Ак Барс Банком позволит предложить им еще больше финансовых продуктов, благодаря которым предприниматели смогут расширить бизнес, это особенно важно в преддверии сезона высокого спроса», — рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Cооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин отметил, что рад предстоящему партнерству с крупнейшим банком Татарстана: «У нас много планов и идей. И в первую очередь, они коснутся наших бизнес-партнеров — продавцов, работающих с KazanExpress. Сейчас мы готовим документы, которые позволят продавцам получать выгодные кредиты на развитие бизнеса и специальное обслуживание расчетных счетов».

По словам генерального директора PickPoint Надежды Романовой, совместными усилиями с Ак Барс Банком компания планирует развивать сервисы и для бизнес-партнеров, и для пользователей PickPoint, задействуя все финансовые возможности банка.

Генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани отметил, что логистика — важный элемент онлайн-торговли, и от качества логистических услуг во многом зависит успех как поставщиков товаров, так и маркетплейсов. Топ-менеджер компании подчеркнул, что у перевозчика есть значительный опыт сотрудничества с мировыми онлайн-площадками, и компания готова вывести на новый уровень и бизнес Татарстана, тем более что доля региона в торговых оборотах по стране активно растет.

По словам генерального директора DPD в России Николая Воинова, за последние два года количество посылок, отправленных клиентами DPD в России из Татарстана, выросло в 1,7 раза. В числе популярных отраслей среди отправок — автомобилестроение, ИТ, электроника и бытовая техника, промышленное производство.

«Как один из лидеров рынка экспресс-доставки для бизнеса в России мы рады сегодня подписать соглашение о сотрудничестве с крупнейшим банком Республики Татарстан. Основой нашего взаимодействия станет развитие финтех-направления. Это позволит клиентам DPD в России — как маркетплейсам, так и небольшим магазинам и самозанятым, — расширить спектр своих финансовых возможностей», — рассказал генеральный директор DPD в России Николай Воинов.

Ак Барс Банк входит в топ-20 российских банков и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Банк представлен в 27 регионах страны и имеет более двухсот точек присутствия.