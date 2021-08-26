Ак Барс Банк подписал соглашение о поддержке туриндустрии с Ростуризмом

Ак Барс Банк стал уполномоченным банком для реализации Постановления Правительства РФ от 9 февраля 2021 года №141 в части выдачи кредитов по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Новая программа будет направлена на льготное финансирование проектов по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры.

Кредитные средства будут предоставляться на срок до 15 лет в сумме от 100 млн до 70 млрд рублей по ставке от 3 до 5% годовых. Прием инвестиционных проектов Федеральным агентством по туризму продлится до 30 сентября 2021 года.

На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей.

«Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Интенсивное развитие туристской отрасли превратило ее в прибыльную индустрию, именно поэтому льготное кредитование проектов, направленных на создание туристической инфраструктуры, — совершенно новая мера поддержки гостиничного бизнеса. Ак Барс Банк, обладая большим клиентским опытом и компетенциями, может оказать полный спектр банковских услуг для реализации всех необходимых инвестиционных проектов. Совместное взаимодействие государства, банка и инвесторов будет формировать качественную современную туристическую инфраструктуру. Мы ожидаем спрос на такие кредиты в крупных городах с высоким туристическим потенциалом, — отметил руководитель Дирекции продаж корпоративному бизнесу Антон Ключеров. — А учитывая синергетический эффект от развития таких инвестиционных проектов, мы рассчитываем на развитие и других смежных областей экономики».