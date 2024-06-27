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Ак Барс Банк поднял ставки по депозитам для бизнеса в юанях до 7,5%
Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить прибыль, разместив депозит под 7,5% годовых в китайской валюте. Максимальную ставку обеспечит вложение без опции досрочного снятия и пополнения. Срок депозита — от одного месяца до трех лет, минимальная сумма — 10 тысяч юаней.
Корпоративные клиенты могут оформить выгодный депозит в юанях и с возможностью досрочного изъятия средств. Процентная ставка по нему увеличена до 6,38% годовых. Срок размещения — от 7 до 1095 дней.
Открыть депозит по повышенной ставке можно как в офисах банка, так и онлайн с помощью сервиса дистанционного банковского обслуживания.
Узнать подробнее о всех предложениях и оставить заявку на депозит можно по ссылке
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