Ак Барс Банк поднял ставки по депозитам для бизнеса в юанях до 7,5%

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить прибыль, разместив депозит под 7,5% годовых в китайской валюте. Максимальную ставку обеспечит вложение без опции досрочного снятия и пополнения. Срок депозита — от одного месяца до трех лет, минимальная сумма — 10 тысяч юаней.

Корпоративные клиенты могут оформить выгодный депозит в юанях и с возможностью досрочного изъятия средств. Процентная ставка по нему увеличена до 6,38% годовых. Срок размещения — от 7 до 1095 дней.

Открыть депозит по повышенной ставке можно как в офисах банка, так и онлайн с помощью сервиса дистанционного банковского обслуживания.

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