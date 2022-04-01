Ак Барс Банк подключился к сервису СБПэй

Клиенты Ак Барс Банка в числе первых могут воспользоваться новым сервисом для оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения — СБПэй, работающим на базе Системы быстрых платежей. Это альтернативное решение для клиентов, привыкших активно использовать бесконтактные способы оплаты на мобильных устройствах, такие как ApplePay и GooglePay.

Главное отличие СБПэй от других систем в том, что в приложении не используются реквизиты карты. Все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Клиенты Ак Барс Банка могут оплачивать товары и услуги через СБП с помощью встроенного в приложение сканера QR-кодов.

Воспользоваться СБПэй может любой владелец мобильного устройства на платформах iOS и Android. Для этого достаточно скачать приложение и зарегистрироваться.

СБПэй соответствует всем стандартам безопасности и позволяет клиентам совершать оплату в несколько кликов. При этом приложение одновременно позволяет хранить несколько счетов разных банков для оплаты.

Предпринимателям, принимающим оплату по СБП, СБПэй позволит оптимизировать издержки, поскольку сервис не потребует обучения продавцов работе с многочисленными банковскими приложениями с разным интерфейсом.