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Ак Барс Банк подарил первоклассникам Татарстана книгу с 3D-играми о космосе
В День знаний около 60 тыс. первоклассников Республики Татарстан получили в подарок от Ак Барс Банка книгу с 3D-играми на русском и татарском языках.
В этом году подарок называется «Путешествие Барсика и его друзей в космос». С его помощью школьники узнают много интересного о планетах и Солнечной системе, а также о ценности дружбы. Вместе с Барсиком, Банкомашем и Выручалочкой первоклассникам предстоит справиться с проделками Кляксуса, выучить новые слова и разгадать загадки.
Книга с обучающими 3D-играми также доступна для всех детей и их родителей в электронном формате по ссылке.
Банк реализует проект «Подарок для первоклассника» уже 27 лет, он направлен на расширение кругозора детей, помогает в изучении государственных языков республики и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий.
Книга и игры соответствуют образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.
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