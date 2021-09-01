Ак Барс Банк подарил первоклассникам Татарстана книгу и мобильную игру об экологии

В День знаний около 60 тысяч первоклассников Республики Татарстан получили в подарок от Ак Барс Банка книгу и мобильную игру на русском и татарском языках, посвященные приключениям трех друзей — Барсика, Выручалочки и Банкомаша. В этом году подарок посвящен экологии и называется «Барсик и его друзья спасают природу».

Проект помогает в изучении государственных языков республики и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий. Книга и игра с анимированной графикой и музыкальным сопровождением соответствуют образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста.

Одна из важных задач проекта — воспитательная. В историях о приключениях главных персонажей игры — смелого Барсика, начитанного Банкомаша и веселой Выручалочки — заложены высокие моральные ценности: доброта, честность, любовь и уважение к людям, забота о природе, взаимовыручка и дружба.

Проект реализуется банком с 1997 года и направлен на расширение кругозора детей. В разные годы образовательные комплекты были посвящены биологии, цифровым технологиям, спорту, мифам и легендам и другим темам.

На протяжении времени проект претерпевал изменения. Вначале издавалась только книга, посвященная приключениям главных героев с ребусами, шарадами и головоломками. Затем впервые была создана компьютерная игра на CD-диске, позже — веб-версия, а с 2019 года — игровое мобильное приложение.

Игра доступна бесплатно на смартфоне или планшете в магазинах приложений Google Play Market, App Store и AppGallery, а также в веб-версии на компьютере по ссылке.