Ак Барс Банк победитель премии СХ WORLD AWARDS

20 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии СХ WORLD AWARDS. Офис нового формата «Лучше» признан победителем премии в номинации «Лучшая команда обслуживания клиентов офлайн». Банк набрал наибольшее количество баллов среди других номинантов.

Для определения победителей премии жюри принимало во внимание наличие в эссе развернутых и убедительных описаний достижений, примеров результативности и вовлеченность сотрудников, а также оценивало такую совокупность критериев, как эффективность и положительное влияние номинанта на бизнес, удовлетворенность персонала и клиентоцентричность.

Офис «Лучше» расположен в Казани. Это один из первых в России банковских офисов, в основе которого лежат новейшие биометрические технологии. Отличительной особенностью офиса стал новый формат общения с клиентом с интеграцией современных цифровых технологий.

С момента открытия команда офиса «Лучше» обслужила более 9 тысяч клиентов. В Лектории офиса прошло более 60 клиентских мероприятий. Здесь проводятся встречи клуба для предпринимателей Ак Барс Labs. С обзорной экскурсией офис посетили более 80 групп из различных организаций, том числе и из других банков.

СХ WORLD AWARDS – профессиональная и признанная участниками рынка премия в индустрии клиентского опыта. Ежегодно в премии принимают участие более 200 номинантов. Премия награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, продукты и программы, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).