Ак Барс Банк победил в спецноминации конкурса годовых отчетов RAEX – 2022

Отчет в области устойчивого развития Ак Барс Банка стал победителем в специальной номинации «Лучшее отражение взаимодействия с обществом в публичной нефинансовой отчетности финансовых структур». Церемония награждения состоялась 23 ноября в рамках ХIХ Ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров», организованной рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В отчетный год банк активно развивал ESG-принципы, все больше интегрируя их в свои бизнес-процессы как во внешней, так и во внутренней деятельности. В отчете за 2021 год раскрыта информация о взаимодействии с поставщиками и потребителями. В качестве успешных решений приводится внедрение принципов ESG в регламент закупочной деятельности — банк реализовал ряд «зеленых» закупок. Рейтинговое агентство оценило результаты банка по ESG-составляющей в корпоративной культуре и взаимодействии с персоналом.

В этом году в конкурсе годовых ответов приняли участие 158 крупнейших компаний России, в том числе промышленные компании РФ и стран СНГ, финансовые и нефинансовые институты, а также общественные, образовательные, бюджетные и прочие некоммерческие организации, социально-ориентированные и благотворительные НКО. Реклама. «ПАО «АК БАРС» БАНК.