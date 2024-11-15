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Ак Барс Банк по кредитной карте начисляет кешбэк до 20%
Ак Барс Банк предлагает своим новым клиентам возможность воспользоваться специальной акцией при оформлении кредитной карты на 115 дней. Держатели карт смогут получать кешбэк до 20%* на все покупки, совершенные в течение первых 30 дней после активации карты. Также клиентам будет начислен дополнительный кешбэк за покупки в категориях одежда и обувь, развлечение и кафе быстрого питания — 5%, на остальные — 1% кешбэка.
Карту можно оформить на срок пять лет с максимальным лимитом кредитования — 300 тыс. рублей по ставке от 15,9% годовых. Диапазон полной стоимости кредита — от 15,7% до 51,47%.
За переводы за счет кредитных средств действует комиссия — 3,9% + 390 рублей, за счет собственных — 2% от суммы перевода, минимум 300 рублей. Снятие до 50 тыс. рублей в месяц — без комиссии. Свыше 50 тыс. рублей в месяц — комиссия 3,9% + 390 рублей. Обслуживание карты бесплатное.
Оформить кредитную карту в Ак Барс Банке могут граждане РФ в возрасте от 18 лет до 62 лет, с регистрацией на территории РФ в регионе присутствия банка и стажем на последнем месте работы не менее трех месяцев.
Акция действует до 31 декабря 2024 года. Ознакомиться со всеми условиями и заполнить заявку можно по ссылке, а также в мобильном приложении и в любом отделении Ак Барс Банка.
* Максимальная сумма бонусов — 2 000 кешбэк-рублей. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.
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