Ак Барс Банк первым подтвердил соответствие требованиям непрерывности бизнеса

Ак Барс Банк прошел проверку со стороны Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» и первым среди российских банков подтвердил соответствие системы менеджмента непрерывности бизнеса ISO 22301 (ГОСТ Р ИСО 22301).

«Благодаря внедрению международных принципов управления непрерывностью и лучших мировых практик банк поддерживает и улучшает устойчивость бизнеса. Сертификация системы менеджмента непрерывности бизнеса — основа для эффективного руководства в случае кризиса», ‒ отметил управляющий директор Ак Барс Банка Вячеслав Яшкин.

Сертификация проводилась экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» ‒ ведущей российской сертификационной и экспертной организации. Независимость, объективность и компетентность «Русского Регистра» подтверждена многочисленными национальными и международными аккредитациями, нотификациями и признаниями, а также успешным многолетним опытом.

«Непрерывность бизнеса во время кризиса и обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов — приоритет банковской деятельности. Система позволяет оценивать последствия возможного сбоя и планировать стратегические шаги, чтобы подготовиться к возможному наихудшему сценарию. Получение сертификата является свидетельством того, что система менеджмента банка способна противостоять критическим событиям», — подчеркнула Елена Рязанова, руководитель программ по оценке и сертификации социальной ответственности, устойчивого развития и непрерывности бизнеса Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».