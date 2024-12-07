Ак Барс Банк передал Минздраву и Минобрнауки республики сертификаты на новое оборудование

Минздрав РТ и Минобрнауки республики получили сертификаты на новое оборудование, которые вручили от Ак Барс Банка на совещании в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минздрав получил сертификат на автоматизированные рабочие места в количестве 5 тыс. единиц, а Минобрнауки - на 4 тыс. 286 ноутбуков.

Всего за все годы Ак Барс Банк закупил оборудования и программного обеспечения на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, такая поддержка для министерств очень важна.

«Сегодня современная система образования и здравоохранения не мыслимы без автоматизированных мест, без ноутбуков», - отметил Минниханов.

видео: пресс-служба Раиса РТ