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Общество 7 декабря 2024 12:36

Ак Барс Банк передал Минздраву и Минобрнауки республики сертификаты на новое оборудование

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Минздрав РТ и Минобрнауки республики получили сертификаты на новое оборудование, которые вручили от Ак Барс Банка на совещании в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минздрав получил сертификат на автоматизированные рабочие места в количестве 5 тыс. единиц, а Минобрнауки - на 4 тыс. 286 ноутбуков.

Всего за все годы Ак Барс Банк закупил оборудования и программного обеспечения на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, такая поддержка для министерств очень важна.

«Сегодня современная система образования и здравоохранения не мыслимы без автоматизированных мест, без ноутбуков», - отметил Минниханов.

видео: пресс-служба Раиса РТ

#минздрав рт #Минобрнауки РТ #сертификат
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