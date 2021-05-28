Ак Барс Банк отобрал семь лучших FinTech-проектов на питч-сессии Digital SuperHero

Ак Барс Банк дал старт Всероссийскому марафону онлайн-хакатонов Digital SuperHero. 27 мая прошло первое мероприятие серии — питч-сессия стартап-проектов в режиме онлайн. Мероприятие направлено на поиск и поддержку перспективных команд в сфере FinTech. В нем приняли участие сформированные команды с работающим продуктом в направлениях ESG, Research Tools и RiskTech.

Всего на конкурс было подано 78 заявок от команд из Казани, Иннополиса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. 20 проектов, которые представили свои решения перед членами жюри, вошли в шорт-лист. Из них для проведения пилотных внедрений отобрали семь проектов.

«Мы отобрали проекты, которые совпали с повесткой Ак Барс Банка и уже существующими инициативами. С ними мы готовы сотрудничать в рамках нашей акселерации. У нас были опасения, что будет мало ESG-повестки, но проектов в этом направлении оказалось много. У всех финалистов достаточный опыт, они подошли к масштабированию уже с хорошим продуктом, и сейчас наша задача — найти точки соприкосновения, чтобы получить максимальный эффект от партнёрства», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Финалистами питч-сессии стали следующие компании:

— Win-Bin, развивающая сервис и технологии в сфере устойчивого развития — это электронные баки для раздельного сбора вторсырья и приложение с кешбэком за правильную сортировку;

— EcoBox, которая занимается разработкой и производством девайсов для дезинфекции, стерилизации вещей, поверхностей и воздуха, безопасности сотрудников и клиентов, поддержания healthcare в компании и повышения лояльности клиентов;

— jiff.store — сервис объединяет все инструменты для запуска онлайн-продаж и работает по принципу no-code, позволяет развивать малый бизнес и является полноценной торговой площадкой для компаний, продающих через социальные каналы;

— платформа SalesChain — сервис продажи финансовых и нефинансовых продуктов через сеть внешних агентов и партнеров. Инструменты обладают продвинутой аналитикой и глубинными технологиями в сфере Research Tools;

— e-place.com, занимающаяся SaaS-решением в сфере Research Tools, закрывающим весь цикл работы с партнерами от онбординга и передачи заявок в банк до выплаты вознаграждения, включая все налоги;

— «Реалитика», которая помогает клиентам анализировать отзывы в режиме реального времени;

— RealtyCloud, которая занимается автоматической проверкой недвижимости и собственников на юридические риски за один час.

«Нам действительно будет интересно поработать вместе с Ак Барс Банком. Уверен, что у нас может получиться совместный крутой продукт, который можно будет успешно масштабировать», — поделился основатель и гендиректор компании EcoBox Владимир Садков.

Также восемь проектов было отобрано в лонг-лист перед акселерацией для детального изучения и проработки их ограничений и возможностей.

Жюри оценивало инвестиционную привлекательность проектов, их конкурентные преимущества перед российскими и мировыми аналогами, наличие удобного интерфейса, возможность коммерциализации, проработанность проекта и другие критерии.

«Этим событием мы открыли большую серию мероприятий Digital SuperHero, которая будет идти до сентября. Ее итогом станет DemoDay на форуме Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие проекты, в том числе отобранные в рамках прошедшего мероприятия. Мне понравилось, что многие команды используют аналитику. Приятно, что были проекты из Татарстана и Иннополиса — города инноваций», — рассказал директор «Телеком Интеграция» в Казани ГК Innostage Дмитрий Трофимов.

Напомним, на протяжении всего лета финалисты будут работать с менторами и могут получить компенсацию до 500 тыс. рублей на проведение пилотных внедрений. По их итогам лучшие команды примут участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей от Ак Барс Банка. Также на DemoDay ожидается присутствие венчурных фондов и партнеров, которые будут готовы предложить инструменты масштабирования проектов.