Ак Барс Банк отмечен за вклад в развитие профориентации КФУ

21 июня на встрече, посвященной подведению итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности в Казанском (Приволжском) федеральном университете, Ак Барс Банк награжден благодарственным письмом и.о. ректора университета за многолетнее совместное сотрудничество и вклад в развитие профориентационной деятельности КФУ.

Организатор мероприятия — Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие представители Ак Барс Банка. По итогам учебного года лучшие студенты КФУ получили сертификаты на обучение в Корпоративном университете Ак Барс Банка.

«Банк видит поддержку молодых специалистов по различным направлениям подготовки одним из векторов дальнейшего развития и принимает активное участие в различных карьерных мероприятиях университета», — отметила управляющий директор-руководитель HR-блока Ак Барс Банка Оксана Гудис.

Недавно банк запустил отбор заявок на именную стипендию от Ак Барс Банка. 10 лучших студентов вузов и 10 лучших студентов СПО будут получать стипендию в течении следующего учебного года.